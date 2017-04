என்ன கொடுமை சார் இது.. சசிகலாவைப் பார்க்க இனி ஆதார் கார்டு காட்ட வேண்டுமாம்!

சிறையில் உள்ள விசாரணை மற்றும் தண்டனை கைதிகளை பார்க்க வருவோர் கட்டாயம் தங்கள் ஆதார் அட்டைகளை காண்பிக்க வேண்டும் என்ற மத்திய அரசின் உத்தரவை அமல்படுத்த கர்நாடக மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

English summary

The Union Home Ministry has issued directions to prison authorities across the country to ask jail officials to use Aadhaar for identifying visitors to prisons.