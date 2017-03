ஏழைகளுக்கான இலவச எரிவாயு திட்டத்துக்கும் ஆதார் கட்டாயம்.. கொடுத்ததை பறிக்கிறதா மோடி அரசு?

வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ள ஏழை குடும்பங்களை சேர்ந்த பெண்கள் பிரதமரின் உஜ்வாலா யோஜானா திட்டத்தின்கீழ் இலவசமாக எரிவாயு இணைப்புகளை பெறுவதற்கு இனி ஆதார் அட்டை கட்டாயம் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The government has made having an Aadhaar card must for poor women to avail of free cooking gas (LPG) connection under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana.