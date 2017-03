கோவாவில் முதல் முறையாக களம் கண்ட ஆம் ஆத்மி… ஒரு ‘சீட்’ கூட கிடைக்கல

யூனியன் பிரதேசமான கோவாவில் முதல் முறையாக தேர்தல் களத்தில் இறங்கிய ஆம் ஆத்மி கட்சி ஒரு இடத்தில் கூட வெல்ல முடியவில்லை.

English summary

Aam aadmi party is not get single seat in Goa assembly election 2017.