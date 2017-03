டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகளின் போராட்டத்துக்கு ஆம் ஆத்மி ஆதரவு!!

தமிழக விவசாயிகள் டெல்லியில் நடத்தி வரும் போராட்டத்துக்கு ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Aam aadmi supports farmers protest in delhi. Aam aadmi party MLA Somnath bharti met with farmers and conveyed their supports.