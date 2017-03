பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மியின் ஆட்சிக்கனவு தகர்ந்தது ஏன்?

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆட்சியமைக்கும் என்று தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் கூறிய நிலையில் மூன்றாவது இடத்தையே பிடித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Aam Aadmi Party's big political dream appears to have crash-landed in Punjab. Now, Arvind Kejriwal will have a a lot of free time to ponder over what went wrong.