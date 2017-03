ஜெ., ரூ.100 கோடி அபராதம் எப்படி வசூலிப்பது?- கர்நாடக அரசின் மனு மீது ஏப்.5ல் சுப்ரீம் கோர்ட் விசாரணை

சொத்து குவிப்பு வழக்கில் மறைந்த ஜெயலலிதாவுக்கு விதிக்கப்பட்ட ரூ.100 கோடி அபராதத்தை வசூலிப்பது பற்றிய கர்நாடக அரசின் மனு ஏப்ரல் 5ம் தேதி சுப்ரீம் கோர்டில் விசாரணை நடைபெற உள்ளது.

Story first published: Thursday, March 30, 2017, 18:14 [IST]

The Supreme Court will hear Karnataka's review petition against the abatement of Jayalalithaa in the disproportionate assets case on Wednesday. Karnataka had filed a review in the Supreme Court challenging a portion of the order in which Jayalalithaa was abated from the case.