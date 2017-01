ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிர்ப்பு: பீட்டா வக்கீலாக ஆஜராகும் காங். மூத்த தலைவர் அபிஷேக் மனு சிங்வி!

ஜல்லிக்கட்டு சட்டத்துக்கு எதிரான வழக்கில் பீட்டாவுக்காக மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் அபிஷேக் மனு சிங்வி ஆஜராக உள்ளார்.

English summary

Senior Congress leader Abhishek Manu Singhvi will appear for PETA in Supreme court on Jallikattu case.