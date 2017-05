ஊழல் சர்ச்சையில் சிக்கிய கேஜ்ரிவால் உறவினர் மர்ம மரணம்- டெல்லியில் பெரும் பரபரப்பு

ஊழல் சர்ச்சையில் சிக்கிய டெல்லி கேஜ்ரிவால் உறவினர் மர்ம மரணமடைந்திருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Delhi anti corruption branch filed a case against chief minister Arvind Kejriwal’s dead kin Bansal.

