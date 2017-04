ஜனாதிபதி வேட்பாளர் பதவிக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் பெயர் பரிந்துரை?

ஜனாதிபதி பதவிக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்தின் பெயரும் பரிசீலனையில் இருப்பதாக டெல்லி தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Is Rajinikanth the next President of India? Several circles in both Delhi and Tamil Nadu is abuzz with the news that the the super-star also known as Rajini will be Narendra Modi's choice for the post of president.