மான் வேட்டை.. நடிகர் சல்மான் கான், நடிகை தபு ஆஜராக ஜோத்பூர் ஹைகோர்ட் உத்தரவு

அரியவகை மானை வேட்டையாடிய வழக்கில் நடிகர் சல்மான் கான் நடிகை தபு உள்ளிட்ட 5 பேர் நீதிமன்றத்தில்ஆஜராக வேண்டும் என ஜோத்பூர் ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Salman Khan, Saif Ali Khan, Sonali Bendre, Neelam and Tabu to appear before Jodpur court on January 25 for recording of statements in the 1998 black buck poaching case. Chief Judicial Magistrate gave the order after completion of examination of all the witnesses in the court.