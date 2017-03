விவசாயிகளின் அழுகுரல் ஏன் கேட்கவில்லை... டெல்லியில் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் ஆவேசம்

டெல்லியில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த 11 நாள்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் விவசாயிகளை நடிகர்கள் பிரகாஷ் ராஜ், விஷால், கார்த்தி, இயக்குநர் பாண்டியராஜ் நேரில் சந்தித்து பேசினர்.

English summary

Actors Prakash Raj, Vishal, Karthi met Farmers who are protesting in Delhi demanding various issues.