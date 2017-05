உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்.. சுங்கச்சாவடிக்கு எதிராக கொந்தளித்த நடிகை!

உடல்நலக்குறைவால் பெண் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அலட்சியமாக வேலைப்பார்த்துக் கொண்டிருந்த சுங்கச்சாவடி ஊழியர்களுடன் நடிகை சுரபி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 18:17 [IST]

English summary

Actors Surabi has raised her voice against Toll plaza employees in Kaliyakkavilai. In favor of a lady who was sick and stuck in the Toll plaza.