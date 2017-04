நடிகை பாவனா கடத்தல் வழக்கு.. 7 பேர் மீது குற்ற பத்திரிக்கை தாக்கல்

நடிகை பாவனா கடத்தப்பட்டதாக தொடர்ந்த வழக்கில் 7 பேர் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

English summary

Aaluva police has filed chargesheet in court regarding actress Bavana trafficking case.