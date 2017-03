நடிகை ஜெயசுதாவின் கணவர் நிதின் கபூர் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 21:35 [IST]

English summary

Actress Jaysudha husband nitin kapoor no more. He was safely escaped a car accident several years ago. Latest news that nitin kapoor committed suicide.