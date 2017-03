ஜியோ பயன்பாட்டாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி... பிரைம் ஜியோ திட்டத்தில் கூடுதல் டேட்டா!

ரிலையன்ஸ் ஜியோ பிரைம் திட்டத்தில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்ட டேட்டாவுடன் கூடுதலாக 5 ஜிபி டேட்டா வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Reliance Jio has announced one more service,that is additional data will be provided for all tariff rates only for first month.