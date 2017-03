பயிர் காப்பீடு செய்வதற்கு ஆதார் அவசியம்.. விவசாயிகளை நெருக்கும் மத்திய அரசு

விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு பெற, காப்பீடு செய்யும்போது ஆதார் எண்ணை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

English summary

Central government announced that Adhar is compulsory to get crop insurance. and farmers should get i before April 2017.