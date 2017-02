அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்வு: சசிகலாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட தேர்தல் ஆணைய கடிதம்!

அ.தி.முக. பொதுச் செயலாளர் விவகாரம் தொடர்பாக அளிக்கப்பட்டுள்ள மனுவிற்கு வருகிற 28-ந்தேதிக்குள் பதில் அளிக்கும்படி சசிகலாவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் அனுப்பிய நோட்டீஸ் சசிகலாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK general secretary issue: Sasikala has to response before this 28 for the notice issued by Election commission and the same notice was received by Sasikala by ADMK lawyers.