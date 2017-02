ஆளுநர் மீது புகார்.. தமிழகம் குறித்து விவாதிக்க லோக்சபாவில் அதிமுக கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம்

ஆளுநர் தாமதத்தால் தமிழகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் நிலவரம் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று கோரி லோக் சபாவில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை அதிமுக எம்பி வேணுகோபால் கொண்டு வந்தார்.

English summary

ADMK MP has brought resolution in Lok Sabha to discuss Governor’s delay over Sasikala swearing issue.