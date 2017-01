ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்கக் கோரி அதிமுக எம்பிக்கள் மத்திய அமைச்சரிடம் மனு

ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்க வேண்டும் என்று கோரி அதிமுக எம்பிக்கள் அமைச்சரிடம் மனு அளித்தனர். லோக் சபா துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை தலைமையில் எம்பிக்கள் அமைச்சரை சந்தித்தினர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK MP’s Team, headed by Thambi Durai met Anil Madav Dev to insist to lift ban on Jallikkattu today in Delhi.