சந்திக்க நேரம் தராமல் இழுத்தடிப்பு... மீண்டும் மீண்டும் அதிமுக எம்.பிக்களைப் புறக்கணிக்கும் மோடி

பிரதமரை சந்திக்க நேரம் கேட்டிருக்கிறோம், இதுவரைக்கும் பதில் இல்லை என்று அதிமுக எம்.பி. தம்பித்துரை கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK MPs are waiting in Delhi to meet PM Modi as they dont have any appointment so far.