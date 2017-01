ஜல்லிக்கட்டு அவசர சட்டம் கோரி டெல்லி விரையும் அதிமுக எம்.பிக்கள்... மோடியுடன் நாளை சந்திப்பு!

ஜல்லிக்கட்டு விவகாரம் தொடர்பாக பிரதமர் மோடியை அதிமுக எம்பிக்கள் நாளை சந்திக்கின்றனர். இச்சந்திப்பில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அவசர சட்டத்தை இயற்ற வலியுறுத்தப்படுகிறது.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 16:28 [IST]

English summary

ADMK MP's to meet the Prime Minsiter Modi for Jallikattu issue on tomorrow.