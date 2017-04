டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகள் நடத்தி வந்த போராட்டம் தற்காலிக வாபஸ்! அரசுக்கு ஒரு மாதம் கெடு

தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, எதிர்க்கட்சி தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோரின் கோரிக்கைகளை மதித்து போராட்டத்தை தற்காலிகமாக ஒத்திவைத்துள்ளதாக அய்யாக்கண்ணு தெரிவித்த

English summary

After 41 days, TN farmers in Delhi temporarily call off protests after CM's assurance.