கட்டில், பீரோ, விசில்.. ஆர்.கே.நகரில் இப்படி ஒரு சின்னத்தில்தான் சசி, ஓ.பி.எஸ் அணி போட்டியிடனும்!

சுயேச்சைகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் சின்னம்தான், டிடிவி தினகரன், மதுசூதனன் ஆகியோருக்கும் வழங்கப்படும். ஏதாவது ஒரு சின்னத்தை தேர்ந்தெடுத்து போட்டியிடலாம்.

English summary

After EC freezes 'two leaf' symbol above are the free symbols available to the former AIADMK candidates.