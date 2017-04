விவசாயக் கடன்களை தள்ளுபடி செய்வது கடன் கொள்கைக்கே எதிராானது.. ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் தடாலடி

விவசாயக் கடன்களை தள்ளுபடி செய்தால் அது கடன் வழங்கும் ஒழுங்கு முறையை பாதிக்கும் என்று ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் உர்ஜித் பட்டேல் தெரிவித்தார்.

English summary

Waiving off the agricultural debts will become anti policy of loan and also increases inflation, says RBI governor Urjith Patel.