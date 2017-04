கால்வாசி கிணறுதான் தாண்டியுள்ளோம்... "தேசிய வங்கிக் கடன்களும் தள்ளுபடி செய்யும் வரை போராட்டம்"

தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்ற கடன்களை தள்ளுபடி செய்யும் வரை போராட்டம் தொடரும் என்று விவசாயிகள் அறிவித்துள்ளனர்.

English summary

Farmers welcomed the order of Chennai HC's Madurai branch to waive off the loans of all the farmers who got from co-operative banks and also they demanded to waive off the loans which have got in nationalised banks.