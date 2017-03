ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தால் விவசாயம் பாதிக்காதாம்.. மீண்டும் போராட்டத்திற்கு தயாராகிறது நெடுவாசல்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தால் விவசாயம் பாதிக்காது என்று மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் லோக்சபாவில் இன்று தெரிவித்தார். இதனால் கடும் கோபம் அடைந்துள்ள நெடுவாசல் மக்கள் மீண்டும் போராட்டத்திற்கு தயாராகி

English summary

Agriculture will not be affected by hydrocarbon, said Union Minister Dharmendra Pradhan in Lok Sabha.