மீண்டும் முதல்வராகும் ஓபிஎஸ்! அதிமுக பொதுச்செயலராக எடப்பாடி- ரெய்டு விஜயபாஸ்கருக்கு ஆப்பு?

முதல்வர் பதவியை ஓபிஎஸ்-க்காக விட்டுத்தர எடப்பாடி பழனிச்சாமி முன்வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அமைச்சரவையில் இருந்து விஜயபாஸ்கர் நீக்கப்பட உள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

In politics one can never say what the final outcome would be. While on Friday there was news that O Paneerselvam would head the AIADMK while E Palanisamy would continue as the Chief Minister of Tamil Nadu, today the picture appears to be different. It is now said that O Paneerselvam would be the next CM while EPS would take the place of General secretary of the party which was held by Sasikala Natarajan currently doing time at the Bengaluru central jail after being convicted in the disproportionate assets case.