ஊழியரை செருப்பால் அடித்த சிவசேனா எம்பியின் விமான டிக்கெட்டை மீண்டும் ரத்து செய்தது ஏர் இந்தியா

ஊழியரை செருப்பால் அடித்த சிவசேனா எம்பியின் விமான டிக்கெட்டை ஏர்இந்தியா நிறுவனம் இரண்டாவது முறையாக ரத்து செய்துள்ளது.

English summary

Air India cancels shiv sena MP Gaikwad 's flight ticket as second time in a week. Shiv Sena MP was hitting Air india Employee with slipper on 23rd of this month.