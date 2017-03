ஏர் இந்தியா ஊழியரை செருப்பால் அடித்த எம்பி மீது வழக்கு.. ஏர் இந்தியா விமானங்களில் பயணிக்கவும் தடை

விமானத்தில் ஏர் இந்தியா ஊழியரை 25 முறை செருப்பால் அடித்த சிவசேனா எம்பி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Air India filed an FIR against Shiv Sena MP Ravindra Gaikwad after he hit a 60-year-old Air India Duty Manager with a slipper because he was refused a business class seat.