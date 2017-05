மும்பையில் இருந்து புவனேஷ்வர் சென்ற விமானத்தில் திடீர் புகை.. பீதியடைந்த பயணிகள்

மும்பையில் இருந்து புவனேஸ்வர் சென்ற ஏர் இந்தியா விமானத்தில் திடீரென புகை வந்ததால் பயணிகள் பீதியடைந்தனர்.

English summary

Air india flight returns to Mumbai after pilot detects smoke in cockpit