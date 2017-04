சீனியர் சிட்டிசன்களுக்கு 50% கட்டண சலுகை.. வயது வரம்பு 60ஆக குறைப்பு.. ஏர் இந்தியா அதிரடி அறிவிப்பு!

சீனியர் சிட்டிசன்களுக்கு 50 சதவீத கட்டண சலுகை வழங்கப்படும் என ஏர் இதியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

Air India has reduced the senior citizens age limit to 60 from 63. The senior citizens will be getting 50% offer for ticket fair.