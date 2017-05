ஏர்செல்-மேக்சிஸ்.. மலேசிய தொழிலதிபர்களை தேடப்படும் குற்றவாளிகளாக அறிவிக்க நீதிமன்றம் மறுப்பு

ஏர்செல் மேக்சிஸ் வழக்கில் சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், மலேசிய தொழிலதிபர்களை தேடப்படும் குற்றவாளிகளாக அறிவிக்க மறுத்துள்ளது.

English summary

A plea by the CBI to declare Ralph Marshal and T Ananda Krishna as absconders in the Aircel-Maxis case has been rejected by a court.Court will tightend this case against to Maran brothers