ஏர்செல்-மேக்சிஸ் வழக்கு: தயாநிதி, கலாநிதி மாறன் முன் ஜாமீன் மனு- இன்று மாலை சிபிஐ கோர்ட் தீர்ப்பு

ஏர்செல்-மேக்சிஸ் வழக்கில் தயாநிதி, கலாநிதி மாறன் தாக்கல் செய்த முன்ஜாமீன் மனு மீது டெல்லி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் இன்று மாலை 4 மணிக்கு தீர்ப்பளிக்க உள்ளது.

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 10:11 [IST]

English summary

A CBI special court today will deliver the order on the issue of framing charges against former Telecom Minister Dayanidhi Maran, his brother Kalanithi Maran and others in the Aircel-Maxis deal case lodged by CBI and Enforcement Directorate.