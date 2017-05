இனி விமான நிலையங்களிலும் ஆதார் கட்டாயம்!

இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து விமான நிலையங்களுக்குள் செல்ல ஆதார் எண் கட்டாயமாக்கும் திட்டம் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது.

English summary

Airports push for Aadhaar enabled entry, System rolled out for Bengaluru, Hyderabad.