சர்ச்சை சாமியாரின் கைக்கு போகுமா உ.பி.. யார் இந்த யோகி ஆதித்யநாத்?

ராஜபுத்திர வம்சத்தை சேர்ந்தவர் ஆதித்யநாத். 12வது லோக்சபா தேர்தலின்போது, 26 வயதிலேயே எம்.பியாகி குறைந்த வயதில் எம்.பியானவர் என்ற பெருமையை ஈட்டியவர். திருமணத்தை மறுத்து துறவு வாழ்க்கை வாழ்பவர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 18:34 [IST]

English summary

Mahanth Yogi Adityanath has been appointed as the Chief Minister of Uttar Pradesh. Born Ajay Singh on June 5 1972, Adityanath is a five time MP from the Gorakhpur constituency in Uttar Pradesh. Adityanath is the Mahant or head priest of the Gorakhnath Mutt.