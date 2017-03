அஜ்மீர் குண்டு வெடிப்பு.. 2 ஆர்.எஸ்.எஸ்.காரர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை.. நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

ரம்ஜான் நோன்பு திறக்கும் நேரம் பார்த்து அஜ்மீர் தர்காவில் குண்டு வைத்த வழக்கில் ஆர்.எஸ்.எஸ்.காரர்கள் 2 பேருக்கு நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளித்துள்ளது.

English summary

A special NIA court in Jaipur today awarded life sentence to two RSS men in the 2007 Ajmer Dargah bomb blast case.