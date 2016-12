கான்பூரில் அஜ்மீர்-சால்டா எக்ஸ்பிரஸின் 14 பெட்டிகள் தடம் புரண்டு விபத்து: 2 பேர் பலி

அஜ்மீர்-சால்டா எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் கான்பூரில் இன்று காலை தடம் புரண்டது.

#WATCH 14 coaches of Train no 12988 #AjmerSaeldah express derail near Roora (Kanpur, Uttar Pradesh). Several injured. pic.twitter.com/s3VRDUavlu

Wednesday, December 28, 2016

14 bogies of Ajmer- Saeldah express derailed near Rura in Kanpur in the wee hours of wednesday. Many passengers are reportedly injured.