முடிவுக்கு வந்தது சைக்கிள் பஞ்சாயத்து: அகிலேஷ்யாதவிற்கு சைக்கிள் சின்னத்தை ஒதுக்கியது தேர்தல் ஆணையம்

அகிலேஷ் யாதவுக்கு சைக்கிள் சின்னத்தை ஒதுக்கி தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது

English summary

The Election Commission of India has said that the Cycle symbol belongs to Akhilesh Yadav. The ECI on Monday held that the group led by Akhilesh is the Samajwadi Party and is entitled to use its name and its reserved symbol the bicycle for the elections.