சமாஜ்வாடிக் கட்சியிலிருந்து அகிலேஷ் யாதவ் டிஸ்மிஸ்: முலாயம் சிங் அதிரடி!

சமாஜ்வாடிக் கட்சியிலிருந்து உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவை, 6 ஆண்டுகளுக்கு இடைநீக்கம் செய்து கட்சியின் தலைவர் முலாயம் சிங் யாதவ் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, December 30, 2016, 19:10 [IST]

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav has been expelled from the Samajwadi Party for six years by his father and party chief Mulayam Singh Yadav