அப்பாவுக்கு போட்டியாக வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவித்த மகன்.. உ.பி. அரசியலில் வலுக்கும் குடும்பச் சண்டை

உத்தரப் பிரதேசத்தில் சமாஜவாதி கட்சியின் தேசியத் தலைவரான முலாயம் சிங் யாதவ் வெளியிட்ட வேட்பாளர் பட்டியலுக்குப் போட்டியாக அவரது மகன் அகிலேஷ் யாதவும் ஒரு வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளார். இதனால் அக்கட

English summary

Upset with his father Mulayam Singh Yadav’s list of SP candidates for the assembly elections in Uttar Pradesh, Chief Minister Akhilesh Yadav, put out his own list of candidates. Many placed in this list who did not figure in the list issued by the party chief which is released on Wednesday.