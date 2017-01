ஜனவரி 30-ம் தேதி தியாகிகள் தினம்: நாடு முழுவதும் 2 நிமிட மவுனம் கட்டாயம் - மத்திய அரசு

ஜனவரி 30 -ம் தேதி நாடு முழுவதும் தியாகிகள் தினம் அனுசரிக்கப்பட உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

All Indians will have to maintain 2 minutes silence on January 30 at 11 am. The Home Ministry issued the order directing all states to implement the same compulsorily.