சாட்டையை எடுத்த மத்திய அரசு.... ஜகா வாங்கிய பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்கள் ஞாயிறு அன்றும் இயங்கும்!

பெட்ரோல் டீசல் ஆகியவற்றை தட்டுப்பாடு இல்லாமல் மக்கள் பெற்றுக்கொள்ள ஏதுவாக ஞாயிற்றுக் கிழமைகளிலும் பெட்ரோல் பங்க்குகள் திறந்திருக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

All Petrol stations in India open on sundays,says Petrol diesel dealer’s association said Today.