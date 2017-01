இந்திய தேசிய கொடி அவமதிப்பு.. சுஷ்மா எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து மன்னிப்பு கேட்டது அமேசான்

இந்திய தேசிய கொடி அவமதிப்பு செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் அமேசான் நிறுவனம் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளது.

In response to EAM @SushmaSwaraj 's tweet, @amazon writes to her, expresses regret at hurting Indian sensibilities, pulls offending item pic.twitter.com/tqRcA10CaZ

English summary

The Amazon on Thursday apologised to the External Affairs Minister Sushma Swaraj for hurting the patriotic sentiments of the people by selling a doormats printed with the Indian flag.