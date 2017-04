ஈவிஎம்-னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா - உ.பி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தின் அடேங்கப்பா விளக்கம்!

ஈவிஎம் எனப்படும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களுக்கு உத்தரபிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் புது விளக்கத்தை அளித்துள்ளார்.

English summary

UP cm yogi adityanath delivers a new meaning to EVM as 'EVERY VOTE MODI'