கர்நாட சட்டசபை தேர்தல்... பெங்களூரில் டேரா போட வீடுபார்க்கும் அமித் ஷா!

கர்நாடகத்தில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் சட்டசபை தேர்தல் பணிக்காக பாஜக தேசிய தலைவர் அமித் ஷா பெங்களூரில் வீடு பார்த்து குடியேற இருக்கிறாராம்.

Story first published: Friday, April 28, 2017, 17:14 [IST]

English summary

BJP national president are busy hunting for homes for Shah who is expected to shift to Bengaluru temporarily in the run-up to the elections.