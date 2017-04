வாக்குச் சீட்டு முறையைக் கொண்டு வாங்க.. காங்கிரஸ், எதிர்க்கட்சிகள் திடீர் கோரிக்கை

தேர்தலுக்கு வாக்குச்சீட்டுகளை பயன்படுத்த உத்தரவிட வேண்டும் என டெல்லியில் குடியரசுத் தலைவரிடம் எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தின.

English summary

Opposition parties led by Congress on Wednesday met President Pranab Mukherjee today. senior Congress leader Ghulam Nabi Azad said, An environment of fear and insecurity is prevailing in the country.