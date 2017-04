வன்முறை எதிரொலி.. அனந்தநாக் லோக்சபா தொகுதி இடைத்தேர்தல் மே 25 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு

வரும் 12 ஆம் தேதி நடைபெறவிருந்த அனந்தநாக் லோக்சபா தொகுதி இடைத்தேர்தல் மே மாதம் 25 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

School designated as polling station for Anantnag bypoll was set on fire on Monday in Shopian. A Panchayat Ghar was also set ablaze in Pulwama district of Jammu and Kashmir.