டெல்லியில் நரேந்திர மோடி வீட்டை முற்றுகையிட்ட அன்புமணி, ஏ.கே.மூர்த்தி கைது

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடத்த அனுமதிக்க கோரி பிரதமர் மோடியின் வீட்டு முன்பு தர்ணா போராட்டம் நடத்திய முன்னாள் அமைச்சரும் லோக்சபா எம்.பியுமான அன்புமணி ராமதாஸ் கைது செய்யப்பட்டார்.

PMK MP Anbumani Ramadoss sits in support of #Jallikattu outside PM residence at 7 Lok Kalyan Marg, Delhi pic.twitter.com/faQupm2g0g

English summary

Former Union health minister and Patali Makkal Katchi loksabha MP Anbumani Ramadoss under arrest by Delhi Police on charges of dharna infront of the PM house.