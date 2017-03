கொசுக்கள் வளர்த்தால் சிறை, அபராதம்... ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு அதிரடி!!!

கொசுக்கள் உற்பத்திக்குக் காரணமாக இருப்பவர்களுக்கு சிறை தண்டனையும் அபராதமும் விதிக்கப்படும் என ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு அறிவித்துள்ளார்.

English summary

Andhra Chief minister Chandrababu naidu's new bill on mosquito. Andra Government announced that prison and penalty will be imposed for the persons who are keeping the environment for mosquitoes grow.