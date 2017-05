பேரனுக்கு அக்ஷரா அபியாசம் செய்த ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு!

ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தனது பேரனுக்கு திருப்பதி கோவிலில் அக்ஷரா அபியாசம் செய்து வைத்தார்.

English summary

Andra CM Chandrababu naidu did Akshara abiyasam for his grant son in thirupathi temple. His family members has participated in this function.